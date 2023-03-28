عصام الحضري: ندمان على لعبي للزمالك.. وفترة تواجدي في هذا النادي أفضل مواسم حياتي

أكد الكابتن عصام الحضري، أنه لعب مع النادي الإسماعيلي فترة ما، وصلت لـ 3 مواسم، ولعب في النادي الإسماعيلي أفضل مواسم حياته، إلا أنه لظروف ما اعتذر ولم يستمر مع النادي.

وأوضح "الحضري"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لعب مع الزمالك في 2011 وكان لديه مشكلة مع الفيفا، كما أنه لعب مع الزمالك 4 شهور، مشددًا على أن هذه الفترة الحالية الزمالك يعاني من مشاكل كثيرة بالمقارنة مع فترة لعبي في النادي.

وأضاف أنه لم يكن هناك إمكانيات وكان هناك مشاكل كثيرة بوجوده في النادي الزمالك والأجواء لم تكن جيدة، مضيفًا: "أنا ندمان على لعبي للزمالك في 2011.. الجمهور شتمتنى بألفاظ مش كويسة، ورحل لإنه تم وقفه من قبل الفيفا ويرغب في اللعب".