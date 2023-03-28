ملخص مسلسل المداح الحلقة 6.. مفاجأة صادمة في انتظار صابر

مسلسل المداح الحلقة 6 يبحث عنه متابعي وعشاق مسلسلات رمضان 2023، حيث حقق مسلسل المداح نجاحًا كبيرًا في المواسم الماضية، وفيما يلي نستعرض معكم ملخص مسلسل المداح الحلقة 6.

مسلسل المداح الحلقة 6

مسلسل المداح الحلقة 6.. شهدت أحداث مسلسل المداح الحلقة السادسة الكثير من المفاجآت وذلك ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2023.

يحاول هايم إقناع زين في مسلسل المداح الحلقة السادسة بالعمل لصالحه لينتقم من صابر، ويعود عماد ليتلاعب بإبراهيم، وتخبر تاج - صابر أن العلامة التي تظهر على يده تخص ملوك الجن.

تُقنع أحلام، حسن بالعمل مع هايم، والذي يتضح عمله مع الجن ضمن أحداث مسلسل المداح الحلقة السادسة، ويتلاعب أيمن بهبة بأمر من هايم، بينما يتشاجر صابر مع رحاب لخوفها على طفلها منه.

يشك صابر في أحداث مسلسل المداح الحلقة 6 أن الجن سبب اختفاء الأمير، فيما تُصدم رحاب لرؤية زين بعد خروجه من السجن، وتفشل خطة حمزة لإجهاض جنين أمينة التي تغيب عن الوعي.

أحداث مسلسل المداح الحلقة 6

يخبر الأمير، صابر بزعامة هند لقبيلة مليكة، محذرًا إياه من انتقام حارس كتب الجن التي أحرقها في مسلسل المداح الحلقة السادسة، ويتسبب الجن في حادث لصابر والأمير فيختفي الأخير.

مسلسل المداح 3 “أسطورة العشق” من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

بعد ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.