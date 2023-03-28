فتحي عبد الوهاب مطلوب على جوجل بعد تصريحاته الجريئة

تصدر اسم فتحي عبد الوهاب محرك بحث جوجل منذ الأمس، وحل فتحي عبد الوهاب ضيفًا في برنامج “ حبر سري” وأدلى بعدد من التصريحات الجرئية، سنستعرضها معكم في السطور التالية.

تصريحات فتحي عبد الوهاب

وقال فتحي عبدالوهاب، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يتعرض للصدمات من قبل تعليقات الجمهور على أعماله.

وأوضح أنه بعد رحيل والدته الحياة أصبحت مظلمة، كأنها ليست الحياة الطبيعية التي كان يعيشها قبل رحيلها من حياته، منوهًا بأن الحياة اختلفت بكافة تفاصيلها وشكلها، كما أن المشاعر بعد رحيل والدته قاسية.

وأكد الفنان فتحي عبد الوهاب، مشاركته في أكثر من عمل فني مع الفنان أحمد زكي، مشيرا إلى أن أحمد زكي يمتلك مميزات كثيرة جدًا، من أهمها الموهبة والدراسة، وأشار إلى أن ما كان يميزه أنه كان فرد من أفراد أي أسرة مصرية في أي طبقة إجتماعية وهو من مميزاته جدًا، مضيفا "كان أبن وأخ وحبيب للجمهور، بالإضافة إلى كافة العلاقات الاجتماعية الأخرى".

كما أكد الفنان فتحي عبد الوهاب، أن شعوره بعد فراق والدته، إحساس صعب التعبير عنه ببعض الكلمات، قائلا "مشاعر قاسية لا يمكن وصفها".

وأوضح فتحي عبدالوهاب أنه بعد رحيل والدته الحياة أصبحت مظلمة، كأنها ليست الحياة الطبيعية التي كان يعيشها قبل رحيلها من حياته، منوهًا بأن الحياة اختلفت بكافة تفاصيلها وشكلها، كما أن المشاعر بعد رحيل والدته قاسية.

وأضاف أن من يتوفى في حياتنا لا يرحل عن وجدانا ودائمًا باقي وموجود ولم يرحل عن قلوبنا، متابعًا: "أي شخص بيفارق الحياة سواء كان قريب أو شخص آخر بنتأثر بشكل عاطفي ووجداني".

ومن جانب أخر يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في مسلسل “ سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، الذي حقق نجاحا كبير منذ عرضه، يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2023.

مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو

جاءت مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، كالتالي: تعرض الحلقة 3 في التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا، والثانية الساعة 1 ظهرا، وتعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.