عصام الحضري: بركات مش صريح وطلع نفسه ملاك في أزمتي مع اتحاد الكرة

الفجر الرياضي
عصام الحضري
عصام الحضري

علق الكابتن عصام الحضري، على تفاصيل رحيله عن المنتخب المصري الأوليمبي، موضحا أنه تحدث مع الكابتن محمد بركات عن رحيله عن منتخب مصر، كما أنه اتكلم مع المدير الفني عن رحيله للاستعداد لطلب المدرب الذي سيحل مكانه.

واضاف "الحضري"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "بركات قالي مفيش مشاكل ومشيت.. حصلت على الأذن من المدير الفني وسامح لي بالرحيل"، مشددًا على أنهم اجتمعوا من أجل الاتفاق على اسم المدرب الذي سيحل محلي في التدريب.

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وتابع: بركات ليس شخص صريح وهو سبب أزمتي مع اتحاد الكرة، منوهًا بأنه ليس مع كلمة هروب، حيث إنه لم يرحل بشكل مفاجئ،  كما أن بركات لم يكن يرغب في وجوده بالمنتخب.

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