ترتيب مجموعة منتخب السودان بعد فوزه على الجابون في تصفيأت إفريقيا 2023

منوعات
منتخب السودان
منتخب السودان

حقق منتخب السودان فوزًا ثمينًا أمس على منتخب الجابون، حيث أشعل منتخب السودان المنافسة على التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وفيما يلي نستعرض معكم ترتيب مجموعة السودان في تصفيات أمم إفريقيا.

 

ترتيب مجموعة منتخب السودان

ترتيب مجموعة منتخب السودان.. رفع المنتخب السوداني رصيده بذلك الفوز إلى ست نقاط ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الغابون المتصدر، ويليهما منتخب موريتانيا برصيد أربع نقاط ومنتخب جمهورية الكونغو برصيد ثلاث نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء.

أشعل منتخب السودان المنافسة في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الغابون 1 - صفر مساء الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

منتخب السودان للشباب يختتم استعداداته لملاقاة نظيره الزامبي وديًا غدًا

منتخب جنوب السودان للشباب يلتقي نظيرة المصري وديًا.. اليوم

وحسم منتخب السودان المباراة بهدف وحيد سجله محمد كومي في الدقيقة 67 حيث تلقى عرضية عالية وسدد كرة خلفية مزدوجة رائعة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وثأر المنتخب السوداني بذلك لهزيمته أمام الغابون صفر - 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

السودان منتخب السودان مجموعة السودان الجابون تصفيات أمم أفريقيا
Elfagr.org

مواد متعلقة

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان بحضور محمد بركات وإيهاب الكومي
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت بث مباشر KoraONLVE كورة اون لاين مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم.. Kooralive

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبيرو الودية اليوم

كورة لايف بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT

عاجل.. نقيب الصحفيين يزف بشرى سارة بشأن البدل

عاجل.. رينارد يفسخ عقده مع منتخب السعودية