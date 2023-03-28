ترتيب مجموعة منتخب السودان بعد فوزه على الجابون في تصفيأت إفريقيا 2023

حقق منتخب السودان فوزًا ثمينًا أمس على منتخب الجابون، حيث أشعل منتخب السودان المنافسة على التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وفيما يلي نستعرض معكم ترتيب مجموعة السودان في تصفيات أمم إفريقيا.

ترتيب مجموعة منتخب السودان

ترتيب مجموعة منتخب السودان.. رفع المنتخب السوداني رصيده بذلك الفوز إلى ست نقاط ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الغابون المتصدر، ويليهما منتخب موريتانيا برصيد أربع نقاط ومنتخب جمهورية الكونغو برصيد ثلاث نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما مساء الأربعاء.

أشعل منتخب السودان المنافسة في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الغابون 1 - صفر مساء الاثنين في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

وحسم منتخب السودان المباراة بهدف وحيد سجله محمد كومي في الدقيقة 67 حيث تلقى عرضية عالية وسدد كرة خلفية مزدوجة رائعة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وثأر المنتخب السوداني بذلك لهزيمته أمام الغابون صفر - 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.