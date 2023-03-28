مجلس سيدات أعمال عجمان يشارك في أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الاعمال الخليجيات في جدة

شارك وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان في أعمال المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات والمعرض المصاحب له تحت شعار "المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة" بمشاركة واسعة من صاحبات ورائدات الاعمال والخبراء والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف السعودية وغرفة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد مجلس سيدات اعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وضم الوفد منى صقر المطروشي، ووفاء حسن الشامسي، والدكتورة نوره المرزوقي ـ عضوات مجلس إدارة سيدات اعمال عجمان، وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات اعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أهمية المنتدى الذي استضافته غرفة جدة، ودوره في تعزيز مساهمة صاحبات الاعمال في غرف التجارة والصناعة، وتسليط الضوء على منجزات صاحبات الاعمال ومدى مساهمتهن في زيادة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن المنتدى يوفر منصة رئيسية لتبادل الأفكار والمقترحات الداعمة لزيادة الممكنات الداعمة لصاحبات الاعمال الخليجيات، إلى جانب ربط الابتكار مع مشاريع صاحبات الاعمال وتعزيز ريادة الاعمال.

وشارك مجلس سيدات أعمال عجمان بورقة عمل تحت عنوان "شخصيات نسائية في عالم المال والاعمال" قدمتها الدكتورة آمنة خليفة، بحيث تناولت محاور الورقة مجموعة من التجارب القيمة والاستثنائية لرائدات الاعمال، واهمية التحفيز والتشجيع للمبتدئات والراغبات في خوض مجال المشاريع الخاصة، ودور المبادرات المبتكرة وتنوعها في تطوير ونمو مشاريع صاحبات المشاريع وتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة.

وخلص المنتدى إلى عدد من التوصيات ومنها "أهمية إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز دور ومكانة سيدات الأعمال الخليجيات، ودعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى انشاء لجنة دائمة خاصة بملتقيات صاحبات الاعمال الخليجيات، والترويج لإنشاء مراكز متخصصة لدمج التقنيات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في اعمال صاحبات الاعمال وإدخال هذه الخدمة ضمن باقة خدماتهن، والترويج لتأسيس صناديق موجهة للاستثمار في مشاريع سيدات الاعمال،وانشاء شبكة خليجية لصاحبات الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي".

والتقى وفد مجلس سيدات اعمال عجمان مع سعادة ناصر هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة لدى جدة، كما بحث الوفد مع سعادة أماني بو خمسين، الأمين العام المكلف لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، سبل التعاون المشترك.

وبحث وفد مجلس سيدات أعمال عجمان مع سعادة محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، سبل تعزيز التعاون وفرص تبادل الزيارات للاستفادة من المبادرات والخدمات في مجال ريادة الاعمال وخاصة الموجهة لصاحبات المشاريع، وفرص المشاركة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها كلا من الطرفين.