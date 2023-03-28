الحبس 5 سنوات لطالب طعن معلمته بخنجر في الجزائر

قضت محكمة جزائرية بالسجن 5 سنوات بينها سنتان نافذتان وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، لطالب اعتدى بخنجر على معلمته.

محكمة الجنايات للأحداث لدى مجلس قضاء باتنة، أدانت الطالب الذي اعتدى على معلمته داخل متوسطة ببلدية تاكسلانت دائرة أولاد سي سليمان غرب ولاية باتنة.

وكان الطالب، وهو في السنة الثالثة متوسط، تسلل داخل ساحة المدرسة من وراء السور الخارجي ليطعن معلمته بخنجر في الظهر، بينما كانت تقف قرب مكتب الإدارة، وسبب لها جرحا يتعدى عمقه 17 سنتيمترا، لكنها نجت بأعجوبة بعد عملية جراحية استغرقت عدة ساعات قبل أن تخرج من دائرة الخطر.

وعقب الحادثة، تم توقيف الطالب بتدخل من والده الذي سلمه لمصالح الدرك التي وجهت له تهمة محاولة القتل العمد وأودع الحبس المؤقت بقسم للأحداث.

يذكر أن معلومات كشفت أن الطالب اعتدى على معلمته انتقاما من قرارها باستدعاء ولي أمره بعدما لتسببه في التشويش داخل الصف.