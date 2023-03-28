صندوق النقد الدولي يقر 80.7 مليون دولار لبوركينا فاسو



وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي،اليوم الثلاثاء، على صرف 80.77 مليون دولار أمريكي في إطار نافذة الصدمات الغذائية في مرفق الائتمان السريع، لمساعدة بوركينا فاسو على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة المتعلقة بأزمة الغذاء العالمية.

وذكر الصندوق في بيان صحفي أن انعدام الأمن الغذائي ازداد في بوركينا فاسو زيادة كبيرة بسبب تأثر الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى تشريد نحو مليوني شخص فضلا عن الأحداث المناخية غير المواتية، وتعطل سلسلة الإمداد في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار المدخلات الغذائية والزراعية مثل الأسمدة والبذور، ولذلك يعاني نحو 16% من السكان من ظروف انعدام الأمن الغذائي الحادة.

وأوضح البيان أن السلطات تواجه أيضا تحديات كبيرة في مجال الاقتصاد الكلي إذ تآكلت الاحتياطيات الخارجية والمالية بشكل كبير في عام 2022، حيث وصل عجز الحساب الجاري إلى 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما اتسع الميزان المالي الإجمالي إلى 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المؤشرات تعكس صدمات خارجية مستمرة ومتداخلة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والاضطرابات اللاحقة للوباء في سلاسل الإمداد الدولية، وأثرت كل هذه الصدمات سلبا على النشاط الاقتصادي في بوركينا فاسو، حيث تباطأ النمو في عام 2022 إلى 2.5 % على أساس سنوي، بعد 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، واتسعت اختلالات الاقتصاد الكلي.