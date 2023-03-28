ترتيب مجموعة فرنسا بعد الفوز على أيرلندا في تصفيات اليورو يبحث عنه عشاق ومشجعي الكرة الأوروبية، وفيمل يلي نستعرض معكم ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات أمم أوروبا.

ترتيب مجموعة فرنسا

ترتيب مجموعة فرنسا.. حيث واصل منتخب فرنسا نتائجه الإيجابية في تصفيات كأس أمم أوروبا، المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024، بعد تحقيق فوزا أمام منافسه إيرلندا، في ثاني جولات دور المجموعات بهدف نظيف.

وحققت الديوك الفرنسية فوزا كبيرا في أولى مباريات دور المجموعات أمام نظيره هولندا بأربعة أهداف دون رد، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بستة نقاط من فوزين.

ترتيب مجموعة فرنسا

1- فرنسا 6 نقاط.

2- اليونان 3 نقاط.

3- هولندا 3 نقاط.

4- أيرلندا 0 نقطة.

5- جبل طارق 0 نقطة.

واستعادت الطواحين الهوائية توازنها من جديد بعد الهزيمة في المواجهة الماضية أمام فرنسا برباعية نظيفة، بفوزا كبيرا أمام جبل طارق بثلاثة أهداف دون رد.

وتعتبر مجموعة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات أمم أوروبا المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.