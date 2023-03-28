إيطاليا تمتنع عن التصويت على إنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل

الاقتصاد
بوابة الفجر


امتنعت إيطاليا عن التصويت في الاتحاد الأوروبي على الموافقة على إنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، وقالت إنها ستطلب استمرار استخدام الوقود الحيوي إلى ما بعد ذلك التاريخ كإنصاف جزئي لسائقي السيارات.

وخاضت إيطاليا وبعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وبلغاريا حربا ضد الحظر المفروض على مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز اعتبارا من عام 2035، وصدق عليه اليوم أغلبية وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأشار وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو بعد التصويت إلى أن الحكومة الإيطالية ستعمل على إدراج الوقود الحيوي ضمن أنواع الوقود المحايد الكربوني للتخفيف من تأثير وقف مبيعات السيارات التي تعمل بالغاز.

وقال بيتشيتو "سنسعى في إطار إجراءات الموافقة على القوانين التشريعية التي أشارت إليها المفوضية الأوروبية إلى اعتبار الوقود الحيوي من بين أنواع الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون".

وامتنعت إيطاليا عن التصويت على التصديق النهائي على اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، وامتنعت بلغاريا وبولندا أيضا عن التصويت على الاتفاقية التي صادق عليها غالبية وزراء الاتحاد الأوروبي، وكان التصويت الوحيد ضد الاتفاقية من جانب بولندا.

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