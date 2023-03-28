مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 يبحث عنه عشاق مسلسلات رمضان 2023 والدراما الكوميدية، حيث حقق مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرًا خلال الـ 6 مواسم الماضية، وفيما يلي نستعرض معكم موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7..تعرض حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة ON يوميًا في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المره الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7 سفر الكبير بصحبة مربوحة إلى مصر، وانبهارها بمحطة قطارات مصر فور وصولها ومشاهدة المكان، وتشهد الزيارة الذهاب إلى عدّة أماكن، منها برج القاهرة.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.