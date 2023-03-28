أسعار النفط تغلق على ارتفاع وسط مخاوف بشأن إمدادات كردستان العراق

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، والآمال في احتواء أزمة القطاع المصرفي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 78.65 دولار للبرميل. وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 73.20 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت الأسعار يوم الاثنين أكثر من ثلاثة دولارات بعد أن اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

Elfagr.org
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