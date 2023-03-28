صندوق الثروة السيادي الكويتي يخطط لخفض حصتها في مرسيدس بنز

الاقتصاد
بوابة الفجر

يخطط صندوق الثروة السيادي الكويتي، ثالث أكبر مساهم في مرسيدس بنز، خفض حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم، وفقا لمديري دفاتر.

وعند سعر استرشادي 69.27 يورو للسهم الواحد، يمكن أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 1.385 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، وهو ما قد يخفض حصتها إلى أقل من خمسة بالمئة من 6.84 بالمئة حاليا.

وقالت مرسيدس بنز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بمواصلة شراكة ناجحة مع مرسيدس بنز وستظل مساهما رئيسيا".

وتراجع سهم مرسيدس بنز المدرجة في بورصة فرانكفورت 2.3 بالمئة بعد تلك الأنباء.

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