ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع سعر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض سعر الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات وانحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية حدا من مكاسب المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبعد تراجع لجلستين، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1961.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 المئة إلى 1963.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بنحو 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك إن أسعار الذهب ربما تنزل إلى 1933 دولارا في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها وفي ظل خطر حدوث ركود في الشهور المقبلة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتبلغ 23.09دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.9 بالمئة مسجلا 962.53 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1406.07 دولار.