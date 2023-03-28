اوشايا نجم المقاولون العرب يقود منتخب بلادة لفوز مهم علي تنزانيا

قاد جوزيف أوشايا هداف فريق المقاولون العرب ونجم الفريق وكابتن منتخب أوغندا ومن أبرز اللاعبين في الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي منتخب بلادة اليوم لفوز صعب علي نظيرة التنزاني في مباراة لا تقبل القسمة علي ثلاث نقاط

ولعب جوزيف لقاء الذهاب ٩٠ دقيقة ولقاء العودة ٨٠ دقيقة قبل أن يخرج بعد أن شعر ببعض الألم



وفاز المنتخب الأوغندي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من المباراة رفع مركزة إلي الثاني في المجموعة خلف منتخب الجزائر

ويلعب المقاولون العرب مع نظيرة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس القادم باستاد السلام