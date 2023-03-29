سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 29-3-2023

استقر سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء عند متوسط 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، بمواجهة الجنيه، في نهاية تعاملات البنوك المسائية حسبما ورد بالبيان اليومى بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية الصادر عن البنك المركزى المصري بموقعه الإلكتروني

سعر الدولار اليوم:



ووفق اخر التطورات والكواليس والتي تتابعها الفجر علي مدار اليوم ننشر تطورات سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

ثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى، مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم الشراء: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم البيع: 30.95 جنيه.



سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

جاء سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم للبيع : 30.95 جنيه.



سعر الدولار في ميد بنك

عُرض سعر الدولار اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصرى، بـ 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار اليوم للشراء: بـ 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم للبيع: و30.95 جنيه.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

وطُرح سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى، مقابل الجنيه المصرى، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه

سعر الدولار اليوم للبيع: 30.85 جنيه.





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الشراء: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم البيع: 30.95 جنيه.