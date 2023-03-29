أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023.. تراجع 5 جنيهات بالمعدن الأصفر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الصاغة اليوم الأربعاء، ليفقد جرام الذهب نحو 5 جنيهات بعد أن ارتفع بشكل كبير خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب 

سعر الذهب عيار ٢١:     2100  جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:     2400  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:     1800  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:     1400   جنيه

سعر الجنيه الذهب 16800  جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الثلاثاء الثامن والعشرين من مارس آذار وذلك لأول مرة في 3 جلسات وسط متابعة آخر تطورات أزمة المصارف.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 19.7 دولار أو 1% إلى 1973.5 دولار للأونصة.

وقال مدير تحليل السوق لدى FXTM في تصريحات لماركت ووتش إن شهية المستثمرين نحو الذهب ضعفت بفعل المنافسة ما بين القوى الفنية والأساسية.

فيما صرح أولي هانسن رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى ساكسو بنك لرويترز بأن أسعار الذهب ربما تنزل إلى 1933 دولارًا في المدى القريب لكن التوقعات للذهب ما زالت صعودية مع اقتراب وصول أسعار الفائدة الأميركية إلى ذروتها.

هذا وأظهرت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين ارتفع إلى 104.2 نقطة هذا الشهر من 103.4 نقطة في فبراير شباط.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب
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