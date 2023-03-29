السعودية.. كل ما تريد معرفته عن منصة أبشر

منصة أبشر

حققت الرقمنة في المملكة العربية السعودية قفزات سريعة وملحوظة في الآونة الحالية، ليس فقط من دول الجوار ولكن من كافة دول العالم. وساهم في ذلك انتشار فيروس كورونا في خواتيم عام 2019.

وعلى أثر الوباء اتخذت الدول نهجا جديدا للحياة، لا سيما في العمل، التدريس، والخدمات المقدمة للمواطنين، وغيرها من كافة نواحي الحياة، وهو ما فعلته المملكة السعودية بفضل قيادتها الواعية، فعملت على رقمنه كافة الخدمات المقدمة من الحكومة للشعب السعودي، وقامت بتدشين منصات تقوم على إتاحة الخدمات المختلفة للمواطنين وهم في منازلهم دون الذهاب لمقرات الهيئات.

وفي هذا التقرير الذي أعدته بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها تتناول فيه أهم ما المعلومات حول منصة أبشر السعودية في السطور التالية:

ما هي منصة أبشر؟



منصة أبشر هي المنصة الإلكترونية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتقوم بتقديم خدمات وزارة للمواطنين بشكل رقمي متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك عن طريق استغلال والممكنات التقنية، وتسخير التقنيات الحديثة؛ بما يتيح تجربة مستخدم متميزة، وفائقة السرعة عبر خدمات وثوقية، وأمنة، وعلى درجة عالية من الكفاءة.

منصة أبشر



وهذه المنصة ليست وليدة اللحظة بل تاريخ تدشينها يعود إلى عام 2010، ومنذ لحظة انطلاقها وإلى الآن حققت المنصة نجاحات كبير، وباتت تتنافس مع منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم.

خدمات منصة أبشر



لم تقتصر الخدمات التي تقدمها أبشر الرقمية على استخراج جوازات السفر أو تجديدها، أو المرور، أو الأحوال المدنية المنوطة بها قطاعات وزارة الداخلية فحسب، إنما توسعت إلى ما هو أبعد من ذلك حتى أصبحت تقدم خدمات جديدة التي تقوم بتقديم خدمات عدة من الجهات الحكومية، وكذل أيضا القطعات الخاصة في المملكة.

رؤية العامة لمنصة أبشر

منصة أبشر



وهي إتاحة منصة رقمية وواجهة موحدة لكافة الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، لتكون هي الخيار الأول للمواطن، وكذلك تعزيز الرقمنة والابتكار للوصول لخدمات نوعية أذكى.



ماهية الرسالة التي تهدف لها منصة أبشر



المضي قدما نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030، من حيث تقديم خدمات قطاعات وزارة الداخلية، والاستفادة من الممكنات التقنية والذكاء الاصطناعي لنقل خدمات القطاعات لمستوى ابتكاري جديد يصل لكل مستفيد داخلي وخارجي، إقليمي ودولي