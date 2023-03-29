"الفجر" تعزي الدكتور صلاح أبو طالب في وفاة ابن خاله

تتقدم أسرة التحرير في بوابة “الفجر” الإخبارية، بخالص العزاء، للدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، لوفاة ابن خاله أحمد حسن منشاوي المحاسب بالتأمين الصحي سابقا.

كما تتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين في “الفجر”، للدكتور صلاح أبو طالب وكافة أسرته، الصبر والسلوان، في وفاة فقيدهم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، نعى منذ قليل عبر حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك” ابن خاله المحاسب أحمد منشاوي، الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وكتب أبو طالب: “البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحل إلى جوار ربه الرجل الطيب ابن الخال أحمد حسن منشاوي المحاسب بالتأمين الصحى سابقا، تقبلك ربك فى الفردوس الأعلى”.