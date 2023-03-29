النفط يحقق مكاسب لليوم الثالث في ظل مخاوف الإمدادات الكردية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 79.07‭‭ ‬‬دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 73.79 دولار للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز "لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي".

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من سحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء قائلة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار. وتراجعت مخزونات البنزين نحو 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير نحو 550 ألف برميل.

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