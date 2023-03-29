أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29-3-2023 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار الخضروات في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الخضراوات اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الخضروات جاءت كما يلي:

الطماطم 7.5 جنيه للكيلو

البطاطس 7.5 جنيهات

الخيار 15 جنيهات

الكرنب الأبيض 15

الكزبرة والشبت 1 جنيها

كأباتشا 10 و12 جنيهات

الجزر كيلو ونص بـ 10 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الفلفل الحار والبارد 15 جنيهات ونصف

البصل الأحمر 12 جنيهات

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الأبيض 7 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات

الثوم الأبيض 6 جنيهات

الليمون 15 جنيها

قنا اسعار الخضروات خضراوات خضروات محافظة قنا اسعار الخضراوات الباذنجان الأسود بوابة الفجر الباذنجان الأربعاء اسعار الخضروات اليوم الفلفل الحار الاسعار اليوم أسعار الخضراوات اليوم
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT

عاجل.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق بعد تألقه

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم إفريقيا

عاجل.. الزمالك يخشى انتقال لاعبه إلى الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت بث مباشر KoraONLVE كورة اون لاين مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم.. Kooralive

عاجل| «تعزيزًا للإيرادات».. رفع أسعار تذاكر دخول بعض المزارات الأثرية (تفاصيل)

عاجل.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب نجم الزمالك السابق