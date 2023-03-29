أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29-3-2023 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 73 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء 

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 65 و66 جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ  70 و72جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 100 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 105جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ 99 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 100و105 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 61 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 64 و65 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 92 إلى 95 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

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