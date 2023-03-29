أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 29-3-2023 في محافظة قنا
ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت الأسعار وسط ترقب لزيادتها خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.
أسعار الأسمنت اليوم في قنا
أسمنت المسلح 1970 جنيها للطن
أسمنت النصر 1905 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1950 جنيه للطن
اسمنت وادى النيل 1970 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1900 جنيها للطن
أسمنت أسوان 1910 جنيه للطن
أسمنت سيناء 1940 جنيها للطن
أسمنت حلوان 1935 جنيها للطن
أسمنت السويدى 1975 جنيها للطن
أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن
ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.
وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.