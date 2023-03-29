أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 29-3-2023 في محافظة قنا

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الأسمنت - أرشيفية
الأسمنت - أرشيفية

ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت الأسعار وسط ترقب لزيادتها خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.

أسعار الأسمنت اليوم في قنا 

أسمنت المسلح 1970 جنيها للطن

أسمنت النصر 1905 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1950 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 1970 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1900 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1910 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1940 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1935 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1975 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن

ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

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