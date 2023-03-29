روسيا: الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب لا يريد وقف الصراع في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو: “لاحظ زميلنا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في آخر خطبة من هذا القبيل، تحدث أمس أو أول أمس، قائلا: إن الهدنة الآن ستكون في مصلحة روسيا، ولا يمكن السماح بذلك”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، بأنه من الصعب بالنسبة لي أن أقول ما يقوم عليه مثل هذا التحليل السطحي، بصراحة، الافتراض الوحيد هو أن الغرب لا يريد وقف هذه الحرب ويرى مصالحه الجيوسياسية في هذه الحرب، في المقام الأول من وجهة نظر محاولاته القضاء على منافس آخر على المسرح العالمي عبر مواجهة روسيا.

وتابع أن الناتو يقاتل في الواقع إلى جانب نظام كييف، ومنجرف بعمق في الصراع.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن مواصلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية يفاقم تعقيد الأزمة، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب بلاده بأي مبادرة من شأنها تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "فيما يخص تسليح أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة الغربية فهذا يعقّد الوضع. يجب الاستناد إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية لحل هذه القضية، ولذلك نرحب بأي اقتراح من شأنه إحلال السلام".