أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل

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بوابة الفجر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه.

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للاجور خلال العام الجاري، قال أردوغان: "في يوليو".

وكان قد تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% في يناير الماضي، في الوقت الذي تهدد فيه أسوأ أزمة للأسعار تشهدها تركيا خلال عقدين من حكم أردوغان، بتراجع شعبيته خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 من مايو المقبل.

وكان قد تم انتخاب أردوغان رئيسًا للمرة الأولى في 2014، وتمت إعادة انتخابه في عام 2018.

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