كازاخستان.. حكومة عليخان سمايلوف تعلن استقالتها

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بوابة الفجر

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية اليوم الأربعاء، أن حكومة كازاخستان برئاسة عليخان سمايلوف، تقدمت باستقالتها، وذلك على خلفية انتخاب تشكيلة جديدة لمجلس النواب.

ووفقا للدستور، يجب أن تستقيل الحكومة وتتخلى عن صلاحياتها أمام المجلس المنتخب حديثا، حيث ذكر المكتب أن رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكايف، قبل استقالة الحكومة.  

ويشار إلى أن الانتخابات النيابية في كازاخستان، جرت في 19 مارس. ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية، فاز حزب "أمانات" بالأكثرية في هذه الانتخابات- 62 مقعدا من أصل 98.

كما دخل مجلس النواب، حزب أويل (ثمانية مقاعد) وحزبا "ريسبابليكا" و"أك زول" (ستة مقاعد لكل منهما) وحزب الشعب الكازاخستاني (خمسة مقاعد) والحزب الوطني الاجتماعي الديمقراطي (أربعة مقاعد).

وحصل المرشحون الذين خاضوا الانتخابات بشكل مستقل، على 7 مقاعد. وعقد مجلس النواب الجديد، أول جتماعاته اليوم الأربعاء.

ووفقا للتشريع الساري، يقوم رئيس كازاخستان، بعد التشاور مع كتل الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، بتقديم ترشيح رئيس الوزراء للنظر فيه من قبل المجلس وتعيينه بعد الحصول على موافقة النواب.

ويتم تعيين أعضاء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من رئيس الوزراء، بعد التشاور مع المجلس.

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