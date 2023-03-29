ملخص مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة السابعة تريد الجماهير الذين فاتهم الحلقة معرفته، لمواصلة أحداث الحقة الثامنة من مسلسل المداح 3، لذا سنقدم لكم في السطور التالية ملخص مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة السابعة.

ملخص مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة السابعة

ملخص مسلسل المداح الجزء الثالث الحلقة السابعة.. شهدت أحداث الحلقة السابعة، من الجزء الثالث لمسلسل المداح.. أسطورة العشق، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، العديد من الأحداث المهمة بعدما أكدت تاج- يسرا اللوزي، لـصابر- حمادة هلال أن العلامة المسحورة التي تظهر على يده تابعة لملوك الجن، وأخبرته أنها تريد مساعدته خاصة أنها على علم ودراية بعالم الجن وعلم الروحانيات.

ويسرد صابر ما حدث لتاج لتحاول إيجاد حل معه وتعده بذلك، ويأمر هايم- محمد رياض، أيمن- حمادة مجدي أن يبتعد عن هبة - هلا السعيد ويترك الأمر له وأن يتابع فتح المقبرة في البيوت المهجورة التي اشترتها شركته.

وفي الوقت ذاته، تحاول أحلام- رانيا فريد شوقي السيطرة على عقل حسن- خالد سرحان وتقنعه أن يدخل في شراكة أخرى من الباطن بعيدًا عن هايم ويوافق، كما تلجأ أيضًا لحيلة قراءة الفنجان لتثير فتنة بين رحاب – هبة مجدي وصابر وتحاول أن تزرع الشك في قلبها تجاهه.

وتكشف الأحداث بوجود شراكة قديمة بين الدكتور إبراهيم – خالد زكي وهايم على تقديم البرامج لترويج الخرافات ولكنه يريد أن يفسخ العقد والشراكة ليتدخل وليد- تامر شلتوت ويحاول إقناعه بأن السوشيال ميديا تأثيرها أكبر من البرامج وإنه مهتم لتوصيل محتواه للعالم، وبالفعل يفتح له بث مباشر على يوتيوب ويبدأ الدكتور بالحديث عن الحرب بين الإنس والشيطان.

ويحاول حمزة- أحمد كشك أن يقنع شقيقته أمينة- سلمى أبوضيف أن تسقط جنينها من الجن العاشق ولكن فجأة يظهر الجن على هيئة أمينة ويهدده بموتها إذا اقترب من الجنين في مشهد مرعب ثم تفقد الوعي ويفر حمزة هاربًا من الخوف، وتحاول هند بنت الأحمر- لوسي أن تسيطر على طفل صابر المداح الرضيع «عز» ولكن في نفس الوقت تصعد رحاب لغرفة نجلها وتسمع صوت أنين مرعب من هند خلف الباب لكن تختفي بمجرد دخولها الغرفة.

موعد مسلسل المداح 3 والقنوات الناقلة

مواعد عرض مسلسل المداح 3 على قناة mbc مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً، والإعادة الساعة: 12:00 مساءً، ويعرض على قناة mbc مصر2 الساعة 11:00 مساءً، ويعاد الساعة 5:00 مساءً.