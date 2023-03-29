مسلسلات رمضان 2023.. ملخص مسلسل بابا المجال الحلقه 6

يبحث الكثير من الجماهير في فمي والوطن العربي عن ملخص مسلسل بابا المجال الحلقه 6، حيث حازت مسلسلات رمضان 2023 في مصر على إجاب ملايين المواطنين في مختلف الدول العربية، وفيما يلي نستعرض معكم ملخص مسلسل بابا المجال الحلقه 6.

ملخص مسلسل بابا المجال الحلقه 6

ملخص مسلسل بابا المجال الحلقه 6.. اعترف مساعدي زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بأنه قام بقتل ١٥ شخصا، وسط ذهول زين الذي أنكر معرفته بهم.

فيما اعترفت سوسن بدر والدة مصطفى شعبان للفنان رياض الخولي أن زين ابنه، وأنه لم يمت كما قالت له وحاولت أن تقنعه بأن يساعده ليخرج من النيابة.

وبمجرد عرض الحلقة الثالثة انهالت التعليقات من محبي ومتابعة "شعبان" في مصر والوطن العربي وسط إشادات بتجسيد "زين" لمشهد القبض عليه بكل صدق ودقة، وتوقعات بأن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

موعد عرض مسلسل بابا المجال

موعد عرض مسلسل بابا المجال.. يعرض مسلسل بابا المجال، عبر قناة النهار الساعة 10 مساءً، وأيضا عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة 11:00 مساءً، إلى جانب عرضه عبر منصة واتش إت.