بحضور عدلي القيعى.. إنطلاق أكبر دورة لأكاديميات كرة القدم فى المرج

الفجر الرياضي
عدلي القيعى
عدلي القيعى

فى أمسية رمضانية.. انطلقت الدورة الرمضانية لاكاديميات كرة القدم بمنطقة المرج بالقاهرة وسط مشاركة ٤٥ فريقا فى واحدة من أكبر الدورات الرمضانية.

شهد حفل الافتتاح كل من د. سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وسيد جلال المشرف العام على البطولة.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة كافة الفرق المشاركة فى طابور عرض مميز بالزى الموحد لكل فريق فى مشهد نال إعجاب الحضور بالإضافة إلى فقرة فنية ومجموعة من الأغانى الوطنية فى ظل حضور مجموعة كبيرة من رموز وقيادات منطقة المرج سياسيا ورياضيا فضلا عن فقرة التنورة التى جذبت انظار الجميع.

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كما حضر الافتتاح كل من النائب محمد رضًا البنا وخالد مصطفى ومحمد الكومي وصفوت النجار والكابتن خليل ناجي والكابتن حمدي ابو راضي وهاني جلال وعلي محمد غريب جلال  واحمد ناجح جلال وسيد هاني جلال 
والمهندس جهاد زايدان ومدبولي برعي وعبدالحميد القزاز  واحمد صفوت وعادل قبيس امين عام حزب مستقبل وطن المرج وعبدالكريم عيس امين حزب الشعب الجمهوري المرج.

من جانبه قال سيد جلال المشرف العام على البطولة ان البطولة جذبت انظار الجميع فى منطقة المرج فى ظل مشاركة هذا العدد الكبير من الفرق المتبارية التى وصلت ل ٤٥ فريقا وهو عدد كبير فى تلك الدورات الرمضانية مشيرا إلى أن منافسات البطولة يشرف عليها مجموعة من خبراء كرة القدم المصرية كل فى مجاله

وأوضح جلال ان حفل الافتتاح شهد حضورًا مميزا من العديد من الشخصيات البارزة فى منطقة المرج بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة ممثلا فى الدكتور سيد حزين فضلا عن القيمة الكبيرة الممثلة فىى المهندس عدلى القيعى.

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