فاروق فلوكس ضيف "الوش التاني" مع شوبير غدا

الفجر الرياضي
فلوكس وشوبير
فلوكس وشوبير

يحل الفنان القدير فاروق فلوكس ضيفا على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير خلال شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 عصر غدا الخميس.

و يتحدث فلوكس خلال الحلقة عن بدايته في المسرح وعلاقته بالنجوم الكبار فؤاد المهندس وعادل إمام وغيرهم وتجاربه الفنية والأعمال التي قام بها بالدراما التلفزيونية والسينما والمسرح.

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برنامج "الوش التاني" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة ومن تقديم الاعلامي أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.

فؤاد المهندس رمضان المبارك أحمد شوبير عادل إمام عبدالحميد فراج الهلال السوداني الدراما التلفزيونية فاروق فلوكس اذاعة اون سبورت الاعلامي احمد شوبير إذاعة أون سبورت إف إم
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