سحور 8 رمضان.. طريقة تحضير بطاطس بوريه وبيض أمليت

في سحور اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، تبحث ربات البيت على وجبات بسيطة لإعدادها بسهولة وأفكار مختلفة بدلا من الفول المفضل تناوله على مائدة السحور يوميا.

وفي يوم 8 رمضان، توفر بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين طريقة تحضير البطاطس البورية والبيض الاومليت لتكملة سفرة السحور بأصناف مختلفة مع الفول والجبن والخيار والسلطات.

بطاطس بوريه

المقادير

حبة كبيرة بطاطس

فص ثوم

1ملعقة صغيرة ملح

1/4ملعقة صغيرة فلفل أسود

3ملعقة كبيرة زبدة

3 وربع كوب حليب (اختياري)

طريقة التحضير

قشري البطاطس

قطعيها إلى مكعبات صغيرة

ضعيها في قدر واسع.

اضيفي الثوم، الملح والفلفل

اغمري البطاطس بالماء واسلقيها على نار متوسطة إلى ان تصبح لينة

ضعي البطاطس في طبق عميق

أضيفي الزبدة.

قلبي إلى ان تذوب الزبدة.

اضيفي الحليب بالتدريج مع هرس البطاطس بالشوكة

ضعي البطاطس في طبق للتقديم وقدمي مباشرة.

البيض الاومليت

المقادير

2 بيض

رشة فلفل أسود

رشة ملح

بقدونس مفروم ملعقة كبيرة

زبدة ملعقتان صغيرتان

طريقة التحضير

في وعاء، أخلطي البيض مع الملح، الفلفل الأسود والبقدونس.

ذوبي الزبدة في مقلاة.

أسكبي المزيج في المقلاة.

أتركي لحوالى دقيقتين أو حتى تنضج من الأسفل ثمّ اقلبيها واتركي تنضج من الجهة الثانية.