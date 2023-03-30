حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 8 رمضان 1444

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس الموافق 8 من رمضان 1444 هجريا و30 مارس 2023 ميلاديا.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية، إن الطقس يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يكون الطقس معتدل علي السواحل الشمالية، ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد.

تفاصيل طقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس بارد خلال فترة الليل على كافة الأنحاء، مع فرص امطار خفيفة علي مناطق، من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأيام المقبلة، انخفاض الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق.

وعن التقلبات الجوية، من المؤكد ارتفاع مؤقت في الحرارة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة في بيان تفصيلي

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 21، الصغرى 11.

درجات الحرارة في العاصمة الادارية العظمى 21، الصغرى 11.

درجات الحرارة في 6 اكتوبر العظمى 22، الصغرى 10.

درجات الحرارة في بنهــــا العظمى 21، الصغرى 11.

درجات الحرارة في دمنهور العظمى 21، الصغرى 12.

درجات الحرارة في وادى النطرون العظمى 22، الصغرى 11.

درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 20، الصغرى 12.

درجات الحرارة في المنصورة العظمى 21، الصغرى 11.

درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 22، الصغرى 12.

درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 21، الصغرى 11.

درجات الحرارة في طنطا العظمى 20، الصغرى 12.

درجات الحرارة في دمياط العظمى 19، الصغرى 11.

درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 19، الصغرى 12.

درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 22، الصغرى 13.

درجات الحرارة في السويس العظمى 21، الصغرى 12.

درجات الحرارة في العريش العظمى 20، الصغرى 11.

درجات الحرارة في رفح العظمى 19، الصغرى 12.

درجات الحرارة في رأس سدر العظمى 22، الصغرى 14.

درجات الحرارة في نخل العظمى 21، الصغرى 08.

درجات الحرارة في كاترين العظمى 18، الصغرى 07.

درجات الحرارة في الطور العظمى 22، الصغرى 15.

درجات الحرارة في طابا العظمى 20، الصغرى 13.

درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 24، الصغرى 17.

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 18، الصغرى 12.

درجات الحرارة في العلمين الجديدة العظمى 19، الصغرى 12.

درجات الحرارة في مطروح العظمى 19، الصغرى 13.

درجات الحرارة في السلوم العظمى 18، الصغرى 12.

درجات الحرارة في سيوة العظمى 18، الصغرى 12.

درجات الحرارة في رأس غارب العظمى 23، الصغرى 14.

درجات الحرارة في الغردقة العظمى 24، الصغرى 15.

درجات الحرارة في سفاجا العظمى 23، الصغرى 14.

درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 24، الصغرى 15.

درجات الحرارة في شلاتين العظمى 27، الصغرى 18.