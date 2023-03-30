قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما معنى ومفهوم الفائدة؟

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ينتظر المصريين اليوم الخميس اجتماع البنك المركزي المصري، وذلك لما يصدر عن ذلك الاجتماع من قرارات بشأن سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعده وكذلك معرفة مفهوم سعر الفائدة الذي يشهد تغييرات خلال ذلك الاجتماع.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ويستهدف البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 30 مارس 2023 وضع حد لتوقعات التضخم القادمة، والتي سجل المعدل الأساسي منها 40.3% نهاية فبراير الماضي، فيما وصل المعدل العام إلى 31.9%، حسب أخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي اجتماع اليوم الخميس كثاني جولة للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد بعد اجتماع 2 فبراير الماضي والذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات 22 ديسمبر 2022 والتي تراوحت بين 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض و16.75% على سعر العملية المصرفية بالبنك المركزي وسعري الخصم والائتمان.

ما معنى سعر الفائدة ؟



وسعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

ورفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.



ما مفهوم سعر الفائدة؟

وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

ويعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.