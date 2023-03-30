دعاء الصائم عند الإفطار اليوم الخميس.. «اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تُنزل فيه

تحرص بوابة الفجر الإلكترونية يوميا على نشر كافة الادعية التي يقوم بترديدها المسلم في موعد أذان المغرب والإفطار والفجر والسحور للاستجابة، ويوفر الفجر أدعية مكتوبة ومستجابة يسهل للمسلم قولها عند إفطار الصائم في رمضان اليوم الخميس الموافق 30 من مارس 2023، في اليوم الثامن من رمضان 1444.

وأكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم، وعن دعاء اليوم الثامن من رمضان وعلى مائدة الإفطار للصائم يمكن ترديد الدعاء التالي:

دعاء الصائم عند الإفطار اليوم الخميس

«اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شُكرك، واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اَللّهم اجْعلنى فيه مِنَ الْمُتوكلين علَيك الفائزين لديك الْمقربينَ َإليك وزحزحني فيه عن موجبات سَخطك، اَللّهُم أعِنّى على صِيامِه وقِيامه بِتَوفيقك يا هادِى المُضلين. اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاََ للبلايا والآفاتِ واشرح وأمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين».

دعاء 8 رمضان مستجاب

وعن دعاء اليوم الثامن من رمضان المستجاب يمكن ترديد نص الدعاء التالي:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا حِفْظَ حُدُودِكَ وَتَقْدِيسَ حُرُمَاتِكَ، وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِكَ وَشُكْرَ آلاَئِكَ، وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَتِكَ وَفُيُوضِ نَفَحَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحَمَاتِكَ»، «اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الكَذِبِ، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الخِيَانَةِ، إَنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ».

دعاء 8 رمضان مكتوب

1- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلام والإسلام، والعافية المجللة والرزق الواسع، اللهم ارزقنا حُسن صيامه وقيامه، وحلاوة تلاوة القرآن فيه.

2- اللهم ارزقني في اليوم الثامن من رمضان رحمة الأيتام.. وإطعام الطعام.. وإفشاء السلام.. وارزقني فيه صحبة الكرام يا رب العالمين.

3- اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع يا ذا الجلال والإكرام.

4- اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك الكريم.

5- اللهم إني أعوذ بك من سوء اللقاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.