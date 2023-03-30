متى مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8؟

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مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

حول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن مسلسل االكتيبة 101 لكلا من أسر ياسين وعمرو يوسف، وباقة من ألمع النجوم المتألقين.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

من المقرر أن يعرض اليوم  الخميس 8 رمضان المبارك، الحلقة الـ8 من مسلسل «الكتيبة 101» عبر قناة ON، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وتعاد أيضا الساعة 10 صباحا، وأيضا عبر شاشة قناة «ON Drama» الساعة 7 مساء، بالإضافة إلى قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة في 3 والنصف فجرًا، وايضا في 3 والنصف عصرًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 8

بطولة الفنان آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، ومن إخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار درامي، ونجاح الكتيبة في التصدي للتكفيريين في سيناء حفاظاعلى أرض الوطن من الأعداء والتضحيات المتقدمة فداء للوطن من اجل سلامته وامنه.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

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