مسلسل رسالة الإمام.. مواعيد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن رسالة الإمام، حيث بدأ المخرج ليث حجو تصوير المسلسل الذي يلعب بطولته خالد النبوى مجسدًا شخصية الإمام الشافعى، والعمل مكون من 15 حلقة.

رسالة الشافعي من تأليف مريم نعوم ويشارك في البطولة وليد فواز ونضال الشافعى، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبوضيف.

أبطال مسلسل رسالة الإمام رمضان 2023

خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير.

مسلسل رسالة الإمام رمضان 2023

ويعتبر العمل ملحمة تاريخية عظيمة وهي نوعية الدراما التليفزيونية التي افتقدها الجمهور خلال السنوات الأخيرة، ويحكي العمل عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي ويجسده الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم ناعوم.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 8

ويعرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي طوال شهر رمضان على شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى أنه يعرض على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.