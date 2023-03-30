قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

أعلنت قناة أون تايم سبورت الأرضية، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع ضيفه الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان الأهلي والهلال في ختام جولات دور المجموعات وذالك بعد غد السبت في التاسعة والربع مساء على استاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل ليضمن تأهله لربع نهائي المسابقة بعد خسارته بهدفين دون رد في لقاء الذهاب على الأراضي السودانية.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب قناة أون تايم سبورت الأرضية.

خطوات ضبط التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت الأرضية

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على جوجل من قبل جماهير فريق الأهلي على طريقة تنزيل تردد قنوات أو تايم سبورتس الأرضي وذلك لمشاهدة مباراة الاهلي أمام مامليودي صن داونز، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء السبت 25 فبراير 2023 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



ويمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الارضية من خلال الريسيفر الخاص بأي شخص داخل المنزل من خلال الخطوات الآتية:

الضغط على ذر قائمة من الريموت.

الضغط على تركيب أو installation.

اختر ضبط التردد.

الضغط على ادخال القمر الصناعي، ويتم اختيار نايل سات.

وضع الرقم الخاص بالتردد ومعدل الإستقطاب والترميز.

يتم البحث لتظهر القناة ويتم تحميلها على التليفزيون.