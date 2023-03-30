سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة

نقدم لكم سعر الدولار بعد إعلان البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 30 مارس الجاري عن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقتراض.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم.. نقدم لكم في السطور التالية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية اليوم الخميس 30-3-2023 في ختام التعاملات، وبعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2%ـ وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالآتي:



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في الأهلي المتحد

واستكمالًا لسعر الدولار في البنوك سجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر اليوم ببنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.