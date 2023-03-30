عاجل| أسعار الذهب ترتفع بعد زيادة المركزي الفائدة 2%

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات بعد قيام البنك المركزي برفع الفائدة كما كان متوقعا بنحو 200 نقطى اساس؛ لتصل إلى 18.25% على الايداع و19.25% على الاقراض.

أسعار الذهب بعد رفع البنك المركزي الفائدة:

وارتفعت أسعار الذهب فور رفع البنك المركزي اسعار الفائدة بنحو 10 جنيهات في الجرام لتصل إلى الأتي:

سعر عيار الذهب الان عيار 24:

ارتفع سعر الذهب في مصر الان عيار 24 الان إلى 2485 جنيها للجرام.

سعر عيار الذهب الان عيار 21:

ارتفع سعر الذهب الان سعر عيار 21 إلى 2175 جنيها للجرام.

سعر عيار الذهب الان عيار 18:

ارتفع سعر الذهب الان عيار 18 قفز إلى 1864 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب الان بالاسواق:

سعر الجنيه الذهب ارتفع إلى 17400 جنيها للجرام.

المركزي يرفع أسعار الفائدة:

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.



ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة￼ أساس ليصل إلى 18.75٪.



على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة￼ النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

وتتمثل￼ سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.



وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2٪.

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.