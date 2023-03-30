عاجل| بعد رفع الفائدة.. موعد طرح البنوك شهادات استثمار جديدة

كشفت مصادر مصرفية، أنه حتي الان لم يتم اتخاذ اي قرار بخصوص إصدار بنكي الاهلي ومصر شهادات استثمار بمعدلات فائدة أعلى من المعدلات المتداولة فى القطاع المصرفي.

البنوك تبحث إصدار شهادات بفائدة مرتفعة:

وقالت المصادر في تصريحات لـ" الفجر"، أن لجنة الاصول والخصوم بالبنوك من المقرر أن تجتمع يوم الأحد القادم لتحديد اسعار الفائدة الجديدة على شهادات الاستثمار التى تصدرها بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة اليوم 2%، أو الابقاء عليها كما هي دون تغير، أو طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة استثنائية.

أسعار الشهادات متغيرة العائد ترتفع 2%:

واشارة “المصادر”، إلى أن اسعار الفائدة على شهادات استثمار التى تم رفعها بعد قرار البنك المركزي هي الشهادات متغيرة العائد، والتى ترتبط أسعار الفائدة بها صعودا وهبوطا بأسعار فائدة الكريدور الصادر من البنك المركزي.

واعلن البنك الأهلي، إنه رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخارية متغيرة العائد 2% كما رفعها البنك المركزي لتصل إلى 18.5% بدلا من 16%.

ونفي البينك الاهلي في بيان صحفي المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطرح شهادات استثمار بفائدة 25% و 30% مؤكدا عدم صحة تلك المنشورات.