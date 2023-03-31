صلاة الجمعة.. تعرف على آدابها ومقاصدها وما سننها

يجب في صلاة الجمعة مقاصد قد تكون دينية وأخرى دنيوية ساميةومن ذلك حدوث التعارف بين المسلمين، وتحقق التعاون بينهم على الطاعة والبر والتقوى، وتجدد التعاقد بالحق والصبر بينهم،وفيها أيضا تعليم للجاهل، وإظهار لشعائر الله، وكشف للمتخلف عنها بعذر أو بدونه، فإن كان العذر مرضا سارع المسلمون لعيادته، وإن كان تهاونا سارعوا إلى نصحه وإرشاده ومن مقاصدها أيضا تعويد المسلم على التمسك بالصلاة والمسارعة إلى الخيرات.

مقاصد صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية

الأمتثال لأمر المولى عز وجل قال تعالى (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَوٰةِ مِن یَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡا۟ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱ اللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلۡبَیۡعَۚ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة ٩] وهو أهم مقصد.



تكفير الذنوب بين الجمعتين ( عن أبي هريرة: الصلواتُ الخمْسُ، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ، ورَمضانُ إلى رمضانَ:مُكَفِّراتٌ لما بينهُنَّ إذا اجْتُنِبتِ الكبائِرُ الألباني أخرجه مسلم



إعادة الألفة والمحبة وإفشاء السلام وزوال العداوة والبغضاء بين المتخاصمين…

من أهم الآداب التي يتحلى بهاالمسلم يوم الجمعة:

التزيُّن وقَصُّ الأظفار والسِّواك والتطيب، ولبس أحسن الثياب.



الاغتسال: « إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعةَ فَلْيَغتَسِل » متفق عليه.

الإِكثار من الدُّعاء: « فَفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عَبد مُسلم وهو قائم يُصلي يسأل الله شَيئًا إلّا أعطاه إياه » متفق عليه.

الإِكثار من الصلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم لِقوله: « إنَّ من أفضل أيامِكم يوم الجمعة فَأكثروا عليّ من الصَّلاة فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضة علي ّ»، رواه أبو داود.

قراءة سورَة الكَهف: « مَن قرأ سورَةَ الكَهف يوم الجمعة أضاء له مِن النور ما بَينه وبَين الجمعتين » أخرجه الحاكم في المستَدرك، وقال: صَحيح الإِسناد.

الإِكثار من التصدُّق، وقِراءة القُرآن، والعَمل الصالح.

سنن صلاة الجمعة