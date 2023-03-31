أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا، لتتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو للمستهلك، حسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، مع إقبال المصرين على شراء اللحوم بجميع أنواعها بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان المبارك.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات ضخمة من اللحوم السودانية المبردة تصل إلى 80 طنا يوميًا و20 طنًا دواجن محلية ومثلها برازيلية مجمدة يوميًا، فى فروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض وشوادر أهلا رمضان 2023.







أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 65 و66 جنيهًا

وتصل إلى المستهلك في المحلات التجارية ب 70و71 جنيهًا.



أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح كيلو الفراخ البلدي عند سعر 113 جنيهًا في المزارع

وتصل إلى المستهلك في الأسواق التجارية إلى 124 جنيهًا.



أسعار البانيه اليوم

سعر كيلو فراخ البانيه في المحلات التجارية إلى 165 و170 جنيهًا

وتراجع سعر الشيش طاووق إلى 175 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع لتباع حاليًا بـ 60 جنيهًا

وتصل في المحلات التجارية إلى المستهلك بـ 74 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ الساسو اليوم

كيلو الفراخ الساسو الحمراء اليوم عند 108جنيهات في المزارع

وتباع في الأسواق التجارية بسعر بـ115 جنيهًا للمستهلك.



سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم

سعر كيلو أجنحة الفراخ اليوم في المحلات التجارية عند سعر 64 جنيهًا

سعر اوراك الفراخ عند 80 جنيهًا للكيلو الواحد.



أسعار الفراخ البلدي

تراوح في المزارع سعر كيلو الفراخ البلدي ليصل بـ 113 جنيهًا

ويباع الكيلو بـ 115 و120 جنيهًا للمستهلك في الأسواق الشعبية.



أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي في الأسواق

وأعلنت الحكومة عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل لضبط سوق الدواجن بعد ارتفاعات غير مبررة ما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية.

وتباع الفراخ البرازيلي اليوم في جميع منافذ معارض أهلا رمضان والسوبر ماركات الشهيرة في كل المحافظات، بسعر يتراوح بين 65 و80 جنيهًا حسب وزن الفرخة:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام

الفراخ البرازيلي وزنها 1.5 كجم تباع حاليا في مصر بـ 90 جنيهًا.

الفراخ البرازيلي وزنها 1100 جرام تباع حاليا في الأسواق بسعر 71.5 جنيه.

سعر الفراخ البرازيلي وزنها 1200 جرام تباع 72 جنيهًا

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيها.





سعر البيض اليوم



استقر طبق البيض الأبيض عند 94.75 جنيه، واستقر أيضا طبق البيض البني عند 101 جنيه، وكذلك استقر سعر طبق البيض البلدي عند 107 جنيهات.

استقر سعر طبق البيض الأبيض عند 104 جنيهات، وكذلك استقر طبق البيض البني عند 106 جنيهات، واستقر طبق البيض البلدي عند 115 جنيها.



أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم بين 13 و14 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 10 و11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدى حر عمر يوم بين 7.50 و8 جنيهات.