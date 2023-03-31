البورصة اليابانية ترتفع وتسجل أفضل أداء أسبوعي في شهرين



ارتفع المؤشر نيكي الياباني الجمعة 31 آذار مارس، آخر أيام التداول في السنة المالية بالبلاد، وسجل أفضل أسبوع له في شهرين بعدما عزز انحسار المخاوف من أزمة مصرفية وتراجع الين معنويات المستثمرين.

وأنهى نيكي اليوم مرتفعًا 0.93% عند 28041.48 نقطة ليظل بذلك فوق حاجز 28 ألف نقطة.

وكان قد بلغ 28124.62 في التعاملات المبكرة بارتفاع 1.23% و342 نقطة عن الإغلاق السابق.

وزاد نيكي 2.4% على مدى الأسبوع في أكبر ارتفاع منذ 27 يناير كانون الثاني، وقفز 7.46 بالمئة خلال الربع مسجلا أفضل أداء

منذ نهاية عام 2020.



وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.02% عند 2003.50 نقطة بعدما تجاوز حاجز الألفي نقطة للمرة الأولى منذ 13 مارس آذار، وارتفع 2.46% هذا الأسبوع مسجلًا أكبر ارتفاع له في شهرين.

وارتفع المؤشر الخاص بقطاع المصارف ببورصة طوكيو للأوراق المالية 1.19% وارتفعت شركات الأوراق المالية 1.21% مماجعل هما من بين الأفضل أداء بين 33 مؤشرًا فرعيًا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو.

وارتفعت أسهم معدات النقل، بما في ذلك شركات صناعة السيارات التي تتأثر بالعملة، 1.7%.



وسجلت ميتسوي وشركاه أفضل أداء فردي وبفارق كبير إذ ارتفعت أسهمها 7.61% بعد تقرير في صحيفة نيكي أفاد بأن شركة التجارة تدرس رفع نسبة العائد الإجمالي.



من ناحية أخرى تراجعت أسهم شركات الشحن 4.87% وكانت الأسوأ أداء بهامش كبير.