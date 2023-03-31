التضخم السنوي في منطقة اليورو يتباطأ إلى 6.9% في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أظهرت الأرقام الأولية الصادرة عن معهد يوروستات للإحصاء الجمعة 31 آذار مارس، تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل كبير في مارس بما يفوق التوقعات، مع أسعار الطاقة في الانخفاض.

حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي في الكتلة المكونة من 20 دولة 6.9% في مارس، بالمقارنة مع رقم فبراير البالغ 8.5%.

وكان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض البالغ 1.6 نقطة مئوية هو انخفاض تكاليف الطاقة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي "الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ" بشكل طفيف عن الشهر السابق، حيث بلغ 5.7% في مارس من 5.6% في فبراير.

لا تقدم هذه الأرقام دليلًا قويًا بما يكفي على أن البنك المركزي الأوروبي قد يفكر في إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، والتي بدأت في يوليو تموز 2022.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%.

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