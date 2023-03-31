دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023.. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا لك يا كريم

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023 من الموضوعات التي تشهد تزايدا بحثيا في الساعات القليلة الماضية، حيث تصدر دعاء اليوم التاسع من رمضان تريند محرك البحث جوجل، اليوم الجمعة الموافق الـ31 من مارس 2023، نتيجة إلى حرص الصائمين على ترديد الأدعية خلال ساعات الصوم واكتناز الفضل الكبير لـ "دعوة الصائم".

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

ويحرص الصائمون على معرفة دعاء اليوم التاسع من رمضان لترديده، إلى جانب الأدعية المستحب ترديدها طوال الشهر الكريم، نظرا لأهمية هذا العمل الطيب، حيث أن الدعاء من أفل الأمور التي يجب أن يحرص عليها المرء المسلم وخاصة الصائمون خلال هذا الشهر الطيب المبارك.

فضل دعاء اليوم التاسع من رمضان

ويعد دعاء اليوم التاسع من رمضان بمثابة عمل خير، لما له من فضل كما هو الحال للدعاء طوال أيام السنة، مصداقا لوله تعالى: "ادعونِ أستجب لكم" إلا أن أدعية رمضان لها فضل عظيم، كما أنه للصائم دعوة لا ترد، لذا يجب على المسلم أن يكثر من الأدعية والتذلل والخضوع إلى الله عزوجل، طالبا الإجابة.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023 وأهمية دعوة الصائم

واعتلى دعاء اليوم التاسع من رمضان صدارة العمليات البحثية عبر محرك البحث الشهير "جوجل" حيث يحرص المسلمون على الدعاء خلال الشهر المبارك، لما له من فضل كبير، حيث أن الصائم دعوته لا ترد، كما قال النبي "ص": ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر" صححه الألباني.

دعاء اليوم التاسع من رمضان وزاده

ويستحب أن يردد المسلم أي دعاء يرد على لسانه، فلا يوجد تخصيص معين لدعاء في كل يوم من أيام رمضان، ولذلك يستحب لكل مسلم أن يتوجه إلى الله بشتى أنواع الأدعية والكلمات، فلا حجاب بينه وبين الخالق "جل وعلا" فدعوتا المظلوم والصائم لا ترد، لذا فإن دعاء اليوم التاسع من رمضان يمكن ترديده على أكثر من دعاء.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023 وبقية الأدعية المستحبة

- اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركعونا وسجودنا لك يا كريم.

- ربي أينما كان الهُدى فاجعله طريقي، وأينما كان الرضا فاجعلهُ رفيقي، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلبي.

- اللهمَّ إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومردًا غير مخز ولا فاضح، يارب أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيرًا، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو.

- اللهمَّ إني أسألك من الخيرِ كُلِه عاجلهِ وآجلهِ، ما علمت مِنهُ وما لم أعلم، وأعوذ بكَ من الشرِ كُله عاجلهِ ‏وآجلهِ، ما علمت منهُ وما لم أعلم.

- اللهمَّ أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ‏ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنّهُ لا يَغفر الذّنوب إلا أنت.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني من العيوب.

- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

- بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران.

- اللهم اقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران.

دعاء اليوم التاسع من رمضان "مكتوب"

فيما يتعلق بموضوعنا دعاء اليوم التاسع من رمضان فقد ورد عن النبي أنه كان يدعو الصائمين إلى الدعاء قبل الإفطار قائلًا: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا، وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي "ص" إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

أهمية دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

ويجب على المسلم اكتناز فضل دعاء اليوم التاسع من رمضان وبقية الأيام واغتنام بركتها، والطلب من الله بتضرع بأن يغفر الذلات ويقضي الحاجات ويفرج الكربات ويحسن الختامات وترديد صالح الدعوات من أجل الخروج من الشهر الكريم كيوم ولدتنا أمهاتنا.

فضل دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

ويعتبر دعاء دعاء اليوم التاسع من رمضان كبقية الأدعية التي يرددها المسلمون طوال الشهر المبارك، فلا توجد أدعية بعينها لذا يجب على المرء المسلم الدعاء بما يريده ويحب، ويرجو الاستجابة من المولى "عز وجل" مستجيب الدعوات وقاضي الحاجات.

وتقدم بوابة الفجر أدعية يمكن ترديدها في اليوم التاسع من رمضان وأفضلها في السطور التالية:

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم هبنا توفيقك وعنايتك، ويسر لنا سبل السلام، واجعلنا في عبادك المخلصين.

- اللهم قربني فيه إلى مرضاتك ووفقني فيه لقراءة آياتك.

- اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

- اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياءِ منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدّعوات.

- اللهم كما بلغتنا شهر رمضان، أعنّا على صيامه وقيامه وطاعاته، وتقبَّله مِنّا يا كريم.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، والفضل والإنعام، اقبلنا وتولّنا، واجعلنا في عبادك الصالحين.

- اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك يا كريم.

- اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلًا، واجعل الجنة لنا منزلًا ومقيلًا، يا رب العالمين.

- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهَّم إني أسألك توفيقًا في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيرًا في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.

- اللهمَّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنبٍ يعقب الحسرة ويُورث الندامة، ويَرُد الدعاء ويحبس الرزق، ربّ إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفرهُ لي.

- اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا هدايةً لا نرتَدُ بعدها أبدًا، وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبدًا، وأنزل علينا رحمتك يا ربّ العالمين.