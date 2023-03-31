دعاء اليوم العاشر من رمضان: «اللهم ارزقنا البركة في أعمالنا»

ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان، حيث يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم العاشر من رمضان، للتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء المستجاب، ومع اقتراب أذان فجر اليوم السبت، ننشر لكم الدعاء المستحب ترديده عند أذان الفجر ووقت السحور.

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. دعاء 10 رمضان

اللهم ارزقنا البركة في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي حياتنا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي أولادنا.

اللهم ارحمني فأنت خير الراحمين، وارزقني فأنت خير الرازقين، واغفر لي فأنت خير الغافرين، وانصرني فأنت خير الناصرين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين.. اللهم أخرجنا من ضيق أنفسنا إلى سعة رحمتك.

دعاء اليوم العاشر من رمضان مكتوب

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين بالدخول إلى الجنة، واجعلني من المقربين إليك يا الله، بإحسانك اللهم آمين.

اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نور، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نور، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي، وأعظم لي نورا.

اللهم أصلحني قبل الوفاة وأحسن خاتمتي، وتوفني وأنت راض عني، وسخر لي من يدعو لي بعد وفاتي.

دعاء اليوم العاشر من رمضان مستجاب

اللهم إني أسألك نفسًا مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضي بقضائك وتقنع بعطائك.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين.

اللهم حصني وحصن عائلتي بحصنك الحصين وحبلك المتين واكفني شر الأشرار وكيد الفجار والفساق الحاسدين والحاقدين والحاسدين في الليل والنهار يا رب احفظنا من كل عين حاقدة.

اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وعملي مقبولا، يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهم اجعلني فيه من المقبولين والفائزين بالجنة، واعتقني فيه من النار، وبلغني قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا.