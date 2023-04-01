فتح باب الترشح لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرار رقم ٢٦٧ بتاريخ ٢٢ /٣/ ٢٠٢٣ بشأن تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لاختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، تحت رئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفقا لشروط الترشح التالية:

- أن يتمتع بعضوية الصندوق وفقا للمادة 4 من اللائحة المالية للصندوق.

- ألا يكون قد وقع عليه عقوبات تأديبية أو جزاءات خلال آخر 5 سنوات.

- ألا يكون لديه ما يمنع من حضور الاجتماعات ايا كان توقيتها أو مكانها.

الأوراق المطلوبة للترشح:

١ - موافقة جهة العمل

٢- بيان حالة وظيفية معتمد

٣- إفادة قانونية بعدم توقيع أي عقوبة تأديبية خلال 5 سنوات وعدم الإحالة للتحقيق أو مجلس تأديب.

٤- يتم استلام طلبات الترشح بمقر الإدارة العامة لشئون الأفراد بالمستندات المطلوبة وإعداد كشوف

بالحصر للعرض على اللجنة فور اغلاق باب الترشيح.

وقد أعلنت اللجنة أنه:

١- سيتم فتح باب الترشح لمدة أسبوع في الفترة من ٢ / ٤ / ٢٠٢٣ حتي ٦ /٤ /٢٠٢٣.

٢ - إعلان الكشوف المبدئية يوم ٩ /٤ / ٢٠٢٣.

٣ - تلقى الطعون لمدة ثلاثة أيام عمل من ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣ حتى ١٢ / ٤ /٢٠٢٣.

٤- إعلان الكشوف النهائية يوم ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣.

- إعلان مو عد الانتخابات يوم الاثنين الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٣.

٥ - اعتماد النتيجة من اللجنة العام للانتخابات وإعلان ممثل الجامعة المنتخب.