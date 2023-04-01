مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | كورة لايف الاسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، وتقدم بوابة الفجر الرياضي اليوم متابعة لأهم الأحداث قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، وموعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وتشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي، وتشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول، كما تقدم المصري اليوم متابعة لأهم أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لحظة بلحظة.

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عند الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، وجنوب إفريقيا، والأردن، وعند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، وعند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

أين تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

سيستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، المقرر لها اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة- مصر وفي الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمتلك قناة بي إن سبورتس، الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزى.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيله الأساسي المعتاد بقياده محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، ومن المنتظر أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرندولد، كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت

خط الهجوم: جاكبو، محمد صلاح، نونيز

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

يعاني فريق مانشستر سيتي في مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم بسبب غياب هالاند نجم خط هجوم فريق مانشستر سيتي للإصابة، ومن المنتظر أنيلعب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ضد ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، لويس دياز، جون ستونز، ناثان آكي

خط الوسط: روري، كيفين دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش، جوليان ألفاريز