أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت اسعارالبيض ارتفاعات طفيفة في السوق المحلي، بينما شهدت الدواجن تراجعات بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات اليوم  السبت 10 رمضان، لتواصل تراجعتها بدعم من الافراج عن الاعلاف ودخول المربيين في دورات تربية جديدة رف من حجم الانتاج الدواجن والبيض فى السوق المحلي.

أسعار البيض فى مصر اليوم:

وسجلت اسعا البيض في مصر ارتفاعات بقيمة تراوحت بين جنيه و2 جنيه في الطبق بأرض المزرعة لتصل إلى:

سعر طبق البيض الابيض بلغ 87  جنيها بعدما كان انخفض إلى 85 جنيها.

ارتفع سعر طبق البيض الاحمر من 94.75 جنيها إلى 95.75 جنيها بويادة جنيه.

 بينما استقر سعر طبق البلدي إلى 103.75 جنيها.

اسعار الدواجن  تواصل التراجعات:

وعلى صعيد اسعار الدواجن فقد شهدت الاسعار تراجعات بقيمة 3 جنيها في الكيلو ليصل سعره إلى 67 جنيها بالمزرعة مقارنة 70 جنيها امس.

ووصل سعر كيلو الدواجن بالمحلات إلى 74 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو الدجاج البانية 160 جنيها، وكيلو الهياكل 43 جنيها وكيلو الكبد والقوانص 70 جنيها وكفتة الفراخ 125 جنيهاا والدبابيس 93 جنيها لكيلو، والوراك 78 جنيها للكيلو.

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