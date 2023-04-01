يلا شوت بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

يلا شوت بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها، خدمة البث المباشر، لأحداث مباراة فريق مانشستر سيتي، عندما يستضيف نظيره ليفربول، مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن آرسنال المتصدر.

فيما يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن برايتون وبرينتفورد على التوالي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء من أجل الفوز وخطف الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة آرسنال على الصدارة، في محاولة لتقليل الفارق مع الجانرز الذي لعب مباراة أكثر.

بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي

في المقابل يرغب ليفربول في العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية بخسارة مفاجئة أمام بورنموث، من أجل الاقتراب خطوة نحو المربع الذهبي حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 7 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد، والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد".

بث مباشر مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي، كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.
خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أما تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول، كالتالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | اضغط هنــــا

في حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.
خط الوسط: رودري، إلكاي جندوجان، كيفين دي بروين.
خط الهجوم: جاك جريليش، رياض محرز، إيرلينج هالاند.

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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